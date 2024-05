Wasserproben in Uedem gesammelt So hoch waren die Nitrat-Messwerte in der Region

Die Brunnenwasserergebnisse Termin in Uedem hat der Physiker Harald Gülzow bereits ausgewertet. In jeder vierten Probe aus den privat genutzten Brunnen habe er demnach eine Überschreitung von 50 Milligramm pro Liter (mg/l) Nitrat festgestellt. Besonders erschreckend sei die Belastung in Gartenbrunnen in Hassum mit 139, in Pfalzdorf mit 110, in Keppeln mit 107, in Goch mit 99, in Appeldorn mit 91 und in Hommersum mit 85 mg/l gewesen. Etwas weniger hoch belastet sei das Wasser in Kessel mit 77, in Uedem mit 64 und in Kalkar mit 60 mg/l im Grundwasser.