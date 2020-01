Goch : Hobby-Historiker plant Film über Goch

Goch Beim ersten Treffen des Jahres sprachen die Mitglieder des Historischen Arbeitskreises „An Niers und Kendel“ über Vergangenes und Aktuelles – und über ein Filmprojekt.

Heinz-Karl Meuskens, der den Arbeitskreis leitet, markierte gleich zu Beginn das in 2020 anstehende Jubiläum „75 Jahre Friede, Freundschaft, Freiheit“ als ein wichtiges Thema, dem sich der Kreis widmen wird. Dazu gehört eine Einladung aus dem niederländischen Gennep, wo bereits am 15. Februar ein „Bevrijdingsdag“ (Befreiungstag) gefeiert wird. Die Heimatvereine von Gennep und Goch arbeiten seit Jahren zusammen, besuchen sich zu Veranstaltungen und pflegen einen regen Austausch. Nicht nur im neuen Jahr, sondern alljährlich gedenkt der Gocher Verein der Zerstörung ihrer Stadt durch die Alliierten am 7. Februar 1945. Dazu trifft man sich traditionell um 17 Uhr am „Bejers Kruis“ vor der St.-Maria-Magdalena Kirche, nimmt an der Messe in der Kirche teil und besucht das Denkmal „Drei Jünglinge im Feuerofen“ an der Brückenstraße in Höhe des Stadtparks.