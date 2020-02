Reise von Kevelaer nach Polen : Kevelaerer besuchen Auschwitz

Wallfahrtsrektor Kauling organisiert eine kulturgeschichtliche Reise nach Polen.

Gregor Kauling hat bereits mehrere Konzentrationslager besucht. Er ist sicher: „Auschwitz ist anders als alle anderen Lager“, sagt der Wallfahrtsrektor. Im Jahr 2000 war er dort zum Besuch. Für ihn ein einschneidendes Erlebnis. „Ich war erschüttert ob der Größe des Geländes.“ Vieles sei bereits verändert. Erhalten sind aber die Treppen, über die die Menschen in den Tod geschickt wurden. Bei dem Anblick habe er daran denken müssen, dass auch Edith Stein diesen Weg gegangen ist. Die Ordensschwester mit jüdischen Wurzeln starb 1942 in Auschwitz. 1998 wurde sie heilig gesprochen. Gregor Kauling ist sicher: „Auschwitz verändert dich.“ Der Ort lasse keinen kalt. Daher wird der Tag in der Gedenkstätte auch ausführlich vorbereitet und nachbesprochen. Der Besuch im Konzentrationslager wird sicher das prägende Ereignis auf einer Reise sein, die der Wallfahrtsrektor zusammen mit Gudrun Schiffer vom gleichnamigen Reisebüro organisiert.