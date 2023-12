Auch Lehrer werden gesucht Waldorfschule Uedem mit Warteliste

Zum Programm der Freien Waldorfschule Niederrhein-Aue in Uedem gehören auch regelmäßige Feste. So fand jetzt ein kleiner adventlicher Basar statt. Viele Besucher kamen, um zu sehen, was über viele Wochen gebastelt wurde. Gleich am Eingang wurde man mit geschmückten Fenstern, Kuchenduft und einem freundlichen „Willkommen“ des Vorstandes begrüßt. Die Klassenräume und der Schulhof hatten Platz für 15 Aussteller, die ihre Waren anboten. Von zauberhaften Filzarbeiten und anderem Kunsthandwerk bis hin zu Wollwaren reichte die Angebotspalette in Uedem.