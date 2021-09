Kirche : Das Gocher Land wählt einen neuen Pfarreirat

Goch In Pfalzdorf und den anderen Orten der katholischen Pfarrgemeinde Gocher Land finden im November die Wahlen zweier wichtiger Kirchengremien statt. Interessenten können sich noch melden.

(RP) Weil wir gemeinsam Kirche sind – so lautet das Motto des Pfarreirates, der Anfang November im Gocher Land gewählt wird und zu dem eine Kandidatur noch möglich ist. Am 6. und 7. November findet die Wahl des Pfarreirates statt, die wie schon 2017 als reine Briefwahl durchgeführt wird. Sehr gerne dürfen sich dazu weitere Kandidaten und Kandidatinnen aufstellen lassen, um das kirchliche Leben im Gocher Land aktiv mitzugestalten und zu beleben. Interessierte können sich unter Angabe von Name, Adresse, Alter und Beruf und mit mindestens zwölf Unterschriften von Wahlberechtigten auf diese Kandidatenliste setzen lassen.