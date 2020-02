Unfallflucht in Goch : VW-Fahrer rammt parkendes Auto und flieht

Goch Die Polizei sucht einen Mann – etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur – der am Freitag gegen 2.50 Uhr mit seinem VW-Golf gegen einen geparkten Renault Scenic gefahren ist.

Der Unfall hat sich nach Angaben der Polizei auf der Hubert-Houben-Straße in Goch, Richtung Hülmer Straße in einer langgezogenen Rechtskurve ereignet. Der VW-Fahrer kam von der Straße ab, fuhr gegen den parkenden Wagen und schob diesen drei bis vier Meter auf dem Parkstreifen zurück. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Autofahrer die Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen VW-Golf in grau-metallic aus der Baureihe ab 07/2005. Nach Angaben der Polizei muss der Wagen an der rechten Seite schwer beschädigt sein. Es ist zudem davon auszugehen, dass sich der Fahrer bei dem Unfall eine blutende Wunde zugezogen hat. Hinweise bitte an die Polizei Goch, Telefon 02823 1080.