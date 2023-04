Am Vatertag Die Gocher Vrouwenpoort lädt zu Lowland-Games ein

(RP) Gute Musik, Leckeres vom Grill, kalte Getränke und nette Gesellschaft sind die Voraussetzung für einen geselligen (Vater-)Tag. An Christi Himmelfahrt veranstaltet die Prinzengarde der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort ihr Vatertags-Biwak mit den Gocher Lowland Games in der Innenstadt. Am Donnerstag, 18. Mai, ab 11.11 Uhr können sich die Besucher der Frauenstraße auf ein Programm für Groß und Klein freuen. Für die jungen Gäste werden neben einer Hüpfburg auch Kinderschminken und Glitzertattoos angeboten. Die Veranstaltung will nicht nur Väter ansprechen, sondern alle Leute.