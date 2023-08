Leerstand beseitigt Döner statt Kleidung – Neuer Imbiss in Gochs Fußgängerzone

In Höhe der Einmündung Hinterm Engel ist ein lange andauernder Leerstand in der Gocher Fußgängerzone demnächst behoben: An der Voßstraße 43 wird ein Ladenlokal zum Imbiss umgebaut. Das ist eine Nutzungsänderung, die das städtische Bauamt genehmigen musste und über die ein Baustellenschild im Schaufenster informiert. Was dort geplant ist, teilt auf Anfrage Familie Kocak, die den Imbiss betreiben wird, gerne mit. Tochter Rojda Özkalsin erklärt: „Wir werden dort als Familie einen Döner-Imbiss betreiben, es wird dort vermutlich ab Oktober alle typischen türkisch-kurdischen Halal-Spezialitäten geben, auch Gegrilltes und Pizza. Dafür suchen wir noch einen Pizzabäcker.“