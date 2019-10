4 : Steinreich: Zwei Frauen überqueren die Alpen

goch 62-jährige Buchautorin Gabriele Reiß überquerte mit einer Freundin die Alpen und berichtet darüber.

(RP) Die VHS bietet In Zusammenarbeit mit der KulTOURbühne Goch einen Vortrag „Steinreich, vogelfrei! Zwei Frauen überqueren die Alpen auf eigenen Wegen“ am Dienstag, 29. Oktober, von 19 Uhr bis 21 Uhr; im Kultur- und Kongresszentrum Goch an. Die Gebühr beträgt fünf Euro.