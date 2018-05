Goch: Vorlesepaten laden in die Stadtbücherei Goch ein

Goch Am Freitag, 1. Juni, lesen die Vorlesepaten Brigitte Motzki und Anneke Schenk jeweils um 15 Uhr und um 15.45 Uhr in der Gocher Stadtbücherei aus dem Bilderbuch "Der kleine Maulwurf kann nicht schlafen" für Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren vor.

Zum Inhalt: Es ist schon spät in der Nacht. Aber der kleine Maulwurf kann einfach nicht einschlafen. Schnell schlüpft er zu seiner Freundin, der Maus, ins Bett. Doch auch dort findet er keine Ruhe: Erst ist es ihm zu dunkel, dann zu hell. Mal ist es ihm zu kalt, dann zu warm ... Die Maus versucht wirklich alles, um es ihm recht zu machen. Ob es ihr gelingt? Am Freitag, 8. Juni, liest Vorlesepatin Ute vom Hofe um 16 Uhr aus dem Bilderbuch "Tafiti - heute bin ich du!" vor.

Zum Inhalt: Pinsel kann so schön malen, findet Tafiti. Das würde das kleine Erdmännchen auch gern können. Da kommt Tafiti die Idee: Heute ist er einfach sein Freund Pinsel! "Aber wer bin dann ich?", fragt das Pinselohrschwein überrascht und entschließt sich kurzerhand, in die Haut Seiner Löwenmajestät King Kofi zu schlüpfen. Auch die anderen Tiere der Savanne machen bei dem verrückten Tauschtag mit. Im Nu verwandelt sich Norbert Nashorn in ein Zebra, aus der Schildkröte wird ein gefährliches Krokodil und der kleine Elefant Mojo stellt sich vor, er sei ein Schmetterling. Und King Kofi? Was wohl aus dem echten Löwen wird?