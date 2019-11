Goch : Abenteuer Vorlesen im Monat November

GOCH Eintrittskarten für alle geplanten Lesungen gibt es kostenlos nur vorab in der Stadtbücherei Goch.

(RP) Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages liest Ursula van de Linde am kommenden Freitag, den 15. November, um 16 Uhr aus dem Bilderbuch „Tafiti - Auch beste Freunde streiten mal“ vor. Alle Kinder ab 5 Jahren sind herzlich eingeladen.

Am Freitag, den 22. November entführt Vorlesepate Hans-Christian Hartig um 16 Uhr alle Familien mit Kindern ab 5 Jahren in die zauberhafte Welt der Märchen.

Ein Bilderbuchkino der besonderen Art beginnt am Freitag, den 29. November, um 16 Uhr in der Gocher Stadtbücherei. Es wird für Kinder ab 5 Jahren eine Geschichte auf Deutsch und auf Russisch vorgelesen. Nadezna Kolmer liest aus dem beliebten Bilderbuch „Kleiner Eisbär - Wohin fährst du, Lars?“ von Hans de Beer in ihrer Muttersprache Russisch vor. Die deutsche Version wird von Vorlesepatin Waltraud Könings erzählt.