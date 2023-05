Gedenken in Goch Erinnerung an das Leben von Leni Valk

Dass der Geburts- und der Todestag eines Menschen nur zehn Jahre auseinander liegen, kommt hierzulande und heutzutage zum Glück nicht häufig vor. In einer Zeit, die noch gar nicht so lange zurück liegt, war das viel öfter der Fall, und zwar nicht nur, weil die Medizin noch nicht so weit war, sondern weil Menschen zum Beispiel umgebracht wurden, weil sie jüdischen Glaubens waren. Deshalb wurde Leni Valk, ein Mädchen aus Goch, nur neuneinhalb Jahre alt. Am 28. September 1933 wurde sie geboren, als ihr Todestag gilt der 21. Mai 1943. Sie war mit einem Güterzug ins Vernichtungslager Sobibor gebracht worden. vermutlich hat niemand diese Deportation überlebt. An das kurze Leben der Gocherin, an das Schicksal vieler weiterer Juden und die Verfolgung anderer Personenkreise während des Nationalsozialismus erinnert die Inititiative Stolperstein in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen.