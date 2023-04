Erinnerungen an den ersten Flug Ein Jungfernflug in die Geschichtsbücher

Der Moment für die Geschichtsbücher ist am Donnerstag, 1. Mai 2003, um genau 9.06 Uhr gekommen: Die allererste Passagiermaschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair hebt am Airport Niederrhein in Weeze-Laarbruch ab und steuert den Flughafen London-Stansted an. Der Pilot der Boeing 737, der in Kleve geborene Burkhart Lamers, hatte die 165 Passagiere zum sogenannten „Jungfernflug“ begrüßt mit den Worten: „Einem gebürtigen Niederrheiner ist das eine besondere Ehre“. Dann ließ er seine Gäste staunen, weil er den ehemaligen Militärflughafen der britischen Royal Air Force in einer langgezogenen Linkskurve hinter sich ließ und dabei weder den Stadtkern von Kevelaer noch den von Goch berührte.