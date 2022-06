Kirchenleben : Die KAB Asperden ist seit 100 Jahren eine feste Größe

Goch Nach den Grußworten des Vorsitzenden Norbert Hemmers und Präses Aloys Pfalsdorf beglückwünschte die Vize-Regionalvorsitzende Hildegard Telaak die KAB zum runden Geburtstag. Ulrich Köhler gratulierte im Namen der Asperdener Vereine.

(RP) Ihren 100. Geburtstag beging die KAB in Asperden bereits im Jahr 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie war eine Feier aber nicht möglich. Erst jetzt war es soweit. Begonnen wurde mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Vincentius. Am Altar der Diözesanpräses der KAB, Michael Prinz, Günter Leuken, langjähriger Pfarrer in Asperden, Uchenna Aba, leitender Pfarrer in St. Martinus Gocher Land und die Diakone Gerd Niederée und Aloys Pfalsdorf, KAB-Präses. In seiner Predigt sprach Prinz über die Ideale der KAB.