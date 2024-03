Durch Sonne geblendet? Radfahrerin bei Unfall in Goch schwer verletzt

Die Mazda-Fahrerin hielt dazu am Stop-Zeichen der Einmündung an und übersah dann beim Wiederanfahren die von rechts kommende Radfahrerin. Diese fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand Sachschaden. Inwieweit die Unfallverursacherin durch die tief stehende Sonne in ihrer Sicht beeinträchtigt war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.