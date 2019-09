Bahnverkehr : Ab Freitag wieder Zugausfälle und Ersatzverkehr beim Niersexpress

Ab Freitag gibt es wieder Streckensperrungen. Foto: nik

Goch Fünf Tage Ersatzfahrplan wegen Brückenbauarbeiten: Es gibt Zugausfälle und

Von Anja Settnik

Zumindest muss sich niemand überrascht fühlen: Frühzeitig hat die Nordwestbahn mitgeteilt, dass ab Freitag, 6. September, bis Dienstag, 10. September, mit erheblichen Beeinträchtigungen auf der Strecke des Niersexpress zu rechnen ist. Zwischen Kleve und Kempen werden die Abfahrtzeiten geändert, weil es zwischen Geldern und Kempen zu Zugausfällen kommt und ein Busersatzverkehr eingerichtet wird. Grund seien Brückenbauarbeiten, so die Nordwestbahn.

Wer sich alles nochmal genau in Schriftform ansehen möchte, kann sich von den Bahnhöfen auf der Strecke auch Info-Flyer zum Thema mitnehmen. Nicht zuletzt, wenn eine Reise ansteht und ICE-Verbindungen erreicht werden müssen, empfiehlt sich besondere Aufmerksamkeit.

Die Nordwestbahn richtet für alle ausfallenden Verbindungen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Die regulären Zugverbindungen von Kempen nach Krefeld Hbf entfallen. Die Ersatzbusse ermöglichen in Krefeld Anschluss an den regulären Zug des RE 10. Die Zeit zum Umsteigen vom Bus in den Zug beträgt 10 Minuten. Reisende aus Kleve, Bedburg-Hau, Goch, Weeze, Kevelaer, Geldern, Nieukerk, Aldekerk und Kempen werden gebeten, die früheren Abfahrtszeiten der Züge als im Regelfahrplan zu beachten.

Am Montag, 9. September, und Dienstag, 10.September, werden drei Zugverbindungen in den Morgenstunden bereits von Geldern bis Krefeld Hbf mit Ersatzbussen bedient. Fahrgäste werden gebeten, den Ersatzfahrplan zu beachten. Von Düsseldorf bis Krefeld fahren die Züge nach den regulären Abfahrtszeiten. Von Krefeld bis Kempen werden Ersatzbusse eingesetzt. Die Zeit zum Umstieg vom Bus in den Zug beträgt 8 Minuten. Reisende aus Kempen, Aldekerk, Nieukerk, Geldern, Kevelaer, Weeze, Goch, Bedburg-Hau und Kleve werden gebeten, die späteren Abfahrtszeiten der Züge als im Regelfahrplan zu beachten. Die Nordwestbahn bittet mobilitätseingeschränkte Personen, sich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600 161 zu melden.