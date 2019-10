Pfalzdorf : Europa trifft sich in Pfalzdorf zum Tanz

Volkstanzgruppen aus ganz Europa treffen sich in Pfalzdorf.

(RP) Die Vorfreude ist schon groß. Am Sonntag, 13. Oktober, sind Volkstanzgruppen aus ganz Europa in Pfalzdorf zu Gast. Im Festzelt am Pfälzerheim zeigen sie Ihr Können. Vom irischen Stepptanz über skandinavische Folklore bis hin zu russischen Liedern werden die Zuschauer die Facetten der europäischen Folklore erleben können. Auch Spezialitäten aus den jeweiligen Ländern warten, im Rahmen des parallel veranstalteten Europa-Marktes, auf die Besucher.

Veranstalter ist die Volkstanzgruppe Pfalzdorf mit der Klingenden Windrose. Der Name Volkstanzgruppe Pfalzdorf ist sicher nicht allen in Goch ein Begriff. Dahinter verbirgt sich die bisherige Jugendtanzgruppe Pfalzdorf, die sich im Frühjahr in Volkstanzgruppe umbenannt hatte. Die Vorsitzende Katrin Seven erzählt, warum die Tänzer aus ganz Europa nach Pfalzdorf kommen, und wer die Klingende Windrose ist: „Wir kooperieren mit der Klingenden Windrose, einer Gruppe die sich aus Volkstänzern aus ganz Nordrhein-Westfalen zusammensetzt. Die Klingende Windrose führt in der ersten Woche der Herbstferien ihre Europäische Woche durch, eine internationale Begegnungsmaßnahme, an der die Gruppen, die uns hier in Pfalzdorf besuchen, teilnehmen. Wir bereiten den Gruppen dann die Bühne, um ihr Können zu zeigen. Bereits vor drei Jahren haben wir gemeinsam mit der Klingenden Windrose eine erste Veranstaltung unter dem Motto „Europa tanzt unter der Erntekrone“ hier in Pfalzdorf organisiert. Das überwältigende Echo damals hat uns ermutigt, jetzt erneut eine Veranstaltung zu organisieren und mit dem Europa-Markt noch etwas größer zu machen. Die Klingende Windrose lebt mit ihrer Europäischen Woche das Motto Europas „In Vielfalt geeint“. Und auch wir wollen mit unserer Veranstaltung ein Zeichen für ein offenes und tolerantes Europa setzen.“ Unterstützt wird Katrin Seven dabei von den über 20 Mitgliedern der Volkstanzgruppe Pfalzdorf, den Mitgliedern der Klingenden Windrose und vielen weiteren Helfern aus Pfalzdorf.