Goch : Dank für Treue – Jubilarehrung der Volksbank an der Niers

Die Volksbank an der Niers ehrte ihre zahlreichen Jubilare mit einer Feierstunde im Haus Thoeren in Aldekerk. Foto: Voba

Goch Volksbank an der Niers ehrte Mitarbeiter für langjährige Treue.

(RP) Große Jubilarehrung der Volksbank an der Niers im Haus Thoeren in Aldekerk statt. Die Vorstandsmitglieder Johannes Janhsen und Wilfried Bosch bedankten sich bei einer über 40-köpfigen Jubilargemeinschaft für die Verbundenheit, für das persönliche Engagement und für die Treue zur Bank, über eine Dauer von zehn bis hin zu 45 Jahren. „Die zurückliegenden mehr als 1000 kollektiven Arbeitsjahre sind eine ganz persönliche Leistung eines jeden Einzelnen“, sagte Johannes Janhsen wertschätzend und zitierte Henrik Ibsen: „Eine Gemeinschaft ist wie ein Schiff: Jeder sollte bereit sein, das Ruder zu übernehmen.“ Damit meinte er das Manövrieren in den verschiedenen Abteilungen im Volksbank-Schiff, und zwar jeder an seinem festen Platz. Mit der Erkenntnis „Gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen und fördern den lebendigen Team-Gedanken“, leitete das Vorstandsmitglied zum gemütlichen Teil über.