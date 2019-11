Im Gocher Nostalgie-Kino trat Volker Weininger mit dem Thema Karneval auf. : Goli-Publikum feiert den Sitzungspräsidenten

Goch Sein Thema ist der Vereinskarneval. Liebenswert überzeichnet karikiert Volker Weininger die organisierte Narretei.

Es war in gewisser Hinsicht ein Wagnis, denn in einer Stadt, die sich der Narretei so sehr verschrieben hat wie Goch, hätte es sein können, dass der vorgehaltene Spiegel den einen oder anderen Vereinsvertreter verärgert hätte. Doch das Gegenteil war der Fall: Volker Weininger, der in seinem Kabarett-Soloprogramm den typischen (?) rheinischen Karnevalisten gibt, stieß im Gocher Goli auf uneingeschränkte Begeisterung. Die neue Kleinkunst-Reihe „Goli-Art“ hat mit Weininger einen super Start hingelegt. Daran müssen sich die Künstler, die im Januar und im März kommen werden, messen lassen.