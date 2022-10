Netzwerke knüpfen : Visitenkartenparty für Unternehmerinnen im Kreis Kleve

Der Visitenkartentausch gehört zum Netzwerken dazu. Foto: dpa-tmn/Britta Pedersen

Kreis Kleve Visitenkarten getauscht – und nun? Wie kann aus dem „Blatt auf der Hand“ eine Erfolgsgeschichte werden? Am 2. November findet in Kalkar eine „Visitenkartenparty“ statt. Was dann passiert.

(RP) Die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Kleve laden gemeinsam mit der IHK Niederrhein die Mitgliedsfrauen des Unternehmerinnen- und Gründerinnentreffs und alle Interessierten zu einer „Visitenkartenparty“ am Mittwoch, 2. November, ab 19 Uhr in den Historischen Ratssaal im Rathaus in Kalkar, Markt 20, ein.

Visitenkarten getauscht – und nun? Wie kann aus dem „Blatt auf der Hand“ eine Erfolgsgeschichte werden? Warum ist Netzwerken so wichtig und wie gelingt es, die richtigen Netzwerkpartnerinnen und -partner kennen zu lernen? Wie sieht ein guter „Elevator-Pitch“ aus, und was kann man tun, damit man weiterempfohlen wird? Antworten auf all diese Fragen erfahren die Unternehmerinnen und (zukünftige) Gründerinnen an diesem Abend in einem Impulsvortrag von der erfahrenen Business- und Karriereberaterin Ursula Jockweg-Kemkes, die gemeinsam mit den Teilnehmerinnen die inhaltlichen Impulse auch direkt praktisch umsetzen wird.

Das Mitbringen und Tauschen von eigenen Visitenkarten und Unternehmensflyern ist ausdrücklich erwünscht. Ebenso wie der Austausch und das Netzwerken der Teilnehmerinnen untereinander. Für das leibliche Wohl ist durch einen kleinen Imbiss und Getränke gesorgt.