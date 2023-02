Karneval in Goch Viktoria feiert großen Kappenabend – und freut sich auf die nächste Session

Abschließend verabschiedete sich Michael Görtz als Sitzungspräsident der Gocher Viktoria unter großem Applaus von seinen Gästen. Er schloss in diesem Jahr nach etwas mehr als fünf Stunden Unterhaltung die schwarz-rote Karnevalsshow der Viktoria und freut sich auf das Heimspiel im nächsten Jahr, in dem er nämlich als Prinz samt Prinzessin und Garde des SV Viktoria einziehen wird. Dafür übergibt er das Amt an die neue Sitzungspräsidentin Greta Görtz, die das Publikum im Jahr 2024 durch den Kappenabend des SV Viktoria Goch im Kastell führen wird.