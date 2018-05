Goch-Kessel: Vigil-Feier in der St.-Stephanus-Kirche

Goch-Kessel Ein Angebot für alle, die Pfingsten auf eine besondere Weise beginnen möchten, gibt es am Samstagabend.

Große Tage werfen ihre Schatten voraus. Wie die Christmette oder die Osternachts-Feier die höchsten Feste stimmungsvoll beginnen lassen, so auch die Vigil-Abend-Feier zu Pfingsten am kommenden Samstagabend, 19. Mai, in Kessel. Im Anschluss an die liturgische Feier wird wiederum die Möglichkeit bestehen, den neuen Kesseler Wein, inzwischen zu einem Rosé (Jahrgang 2017) ausgebaut, aus dem dortigen Kirchweingarten zu verkosten.