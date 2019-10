Uedem : Uedem freut sich auf die Fliegenkirmes

Uedem Von Freitagabend bis zum Feuerwerk der Schausteller am Dienstagabend steht Uedem vier Tage lang ganz im Zeichen des traditionellen Volksfestes. Es gibt Musik, Tanz, Kinderspaß und viel Gemütlichkeit.

Bürgermeister Rainer Weber weiß ganz genau, was es mit der Fliegenkirmes auf sich hat. Uedems Kirmes ist in der Nachbarschaft eine der letzten im Jahreslauf. Ein paar Fliegen dürften da noch unterwegs sein, und früher machte die Landbevölkerung sich wohl einen Spaß daraus, zu erzählen, diese Tierchen würden dann im Brot verbacken. Das glaubt heute natürlich niemand mehr, und die Bürger freuen sich einfach auf ihr Fest, mit Fliegen oder ohne.

Klar ist, dass die Kirmes am Freitagabend mit der Oldiethek startet. Im Festzelt am Ostwall sorgt der Turn- und Schwimmverein ab 20 Uhr für beste Stimmung, die Musik der 70-er und 80-er Jahre steht im Mittelpunkt. Angesprochen sind Gäste ab 18 Jahren, der Eintritt kostet sieben Euro. Wer früh genug kommt, bekommt einen Kirmesschnaps.

Markt Der Wochenmarkt am morgigen Donnerstag wird vom Marktplatz zur Mühlenstraße und zum Parkplatz an der Kirche verlegt

Kirmes ist in Uedem weit mehr als Autoscooter und Kinderkarrussell – wobei es die natürlich auch gibt. Wenn zur Fliegenkirmes eingeladen wird, sind damit gemütliche Abende und aufregende Partys verbunden, bei denen auch Auswärtige willkommen sind. Wer mal Uedemer war und vielleicht zum Studium die Heimat verließ, kommt dann ganz bestimmt wieder, erzählt Bürgermeister Rainer Weber. Auch in den Nachbarkommunen macht dann mancher einen Ausflug in die Schustergemeinde, um dort alte Freunde zu treffen oder neue Bekanntschaften zu schließen.

Die offizielle Kirmeseröffnung nimmt der Bürgermeister persönlich am Samstag um 15 Uhr auf dem Marktplatz vor. Nach dem Fassanstich mit Freibier für alle, die da sind, locken 20 Minuten freie Fahrt auf allen Kirmesfahrgeschäften. Abends ist Party angesagt: Marta Rosinski, Manni O. und Marco Kloss, junge und erfahrene Stimmungsgaranten, holen Mallorca-Ambiente ins Festzelt. Uedems Feuerwehr ist der Veranstalter, der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro. Auch darin ist wieder ein Extra enthalten: nämlich eine Grillwurst.

Wer mehr Freude an Tradition und Gemütlichkeit hat, merkt sich den Sonntag vor. Da zieht nach dem 10-Uhr-Gottesdienst ein musikalisch begleiteter Festumzug durch die Gemeinde, zusehen kann man bestens an der Mosterstraße, dem Agathawall, der Mühlenstraße oder dem Ostwall. Am Festzelt geht der Umzug in den Frühschoppen mit Kirmeskonzert des Musikvereins Concordia Uedem über. Die Sportler laden zum Torwandschießen ein, der Eintritt ist frei. Es wird ein Mittagsbuffet angeboten, so dass niemand zwischendurch nach Hause muss..