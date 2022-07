Volkfsfest in Kessel : Vier Tage lang Kirmestreiben im Spargeldorf

21.05.2021, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Gäste stoßen an einem Tisch im Außenbereich eines Lokals mit Altbier an. Nach monatelanger Zwangspause dürfen Gastronomen in Düsseldorf ab Freitag wieder Gäste begrüßen. Das gilt wie in anderen Kommunen von NRW aber nur für den Außenbereich und unter Auflagen. Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/David Young

Goch-Kessel Mit einem besonderen Konzept locken die Veranstalter ab Freitag, 8. Juli, zur Kirmes am Scharsenweg. Nicht nur für Erwachsene, auch für Kinder wird eine Menge geboten.

Mit sportlichem Programm starten die Kesseler. Am Freitag ist das 6. Kesseler Kegelturnier. Einlass ist ab 18 Uhr. Mannschaften können sich per Mail anmelden: kellerkinder_kessel@gmx.de. Nicht nur die Teams sind eingeladen, sondern auch viele Unterstützern. Für die Unterhaltung ist DJ Paraiso im Zelt. Er ist DJ im Bierkönig, Oberbayern sowie in den Aprés-Ski Hochburgen.

Am Sonntag dreht sich alles um die Schützen und Blasmusik. Gegen 13:15 Uhr treffen sich die Vereine an den Vereinslokalen Stoffelen und Gossens, wo um 13.30 Uhr der Abmarsch zum Ehrenmal stattfindet. Dort erfolgt die Kranzniederlegung, anschließend geht es zum Festzelt, wo Pastor Uchenna eine Messe feiert. Im Anschluss startet der gesellige Dorfnachmittag mit Blasmusik, Kaffee, Kuchen und Verlosung. Hier unterstützt das Team des Kesseler Kindergartens. Für Musik sorgt die Musikkapelle des Schützenvereins Kessel-Nergena. Außerdem wird das Königspaar des Schützenvereins Kessel-Nergena proklamiert, Königin Jessica Hoogveld I. und König Gustaw Hoogweld I.. Außerdem werden diverse Ehrungen vorgenommen.

In diesem Jahr gibt es zudem auch einen Kartenvorverkauf. An den Vorverkaufsstellen: Volksbank an der Niers Geschäftsstelle Asperden, deKado in Kessel und Edeka Kusenberg Lotto-Counter können Tickets für die Veranstaltung im Festzelt am Samstag, 9. Juli, erworben werden. Je nach der Auslastung des Zeltes wird es auch eine Abendkasse geben.