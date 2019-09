Goch : Vier Bands rocken den Gocher Stadtpark

Goch Das letzte Event 2019 steht am Samstag im Stadtpark Goch bevor.

(RP) Nun steht am Samstag, 14.September, das letzte Rockevent dieses Jahres auf dem Programm. Es werden von 16 Uhr bis 22 Uhr vier Bands den Gocher Stadtpark rocken, Lärmeffekt, One Trick Pony, The Embrassibles und cheap carpet. Die Besucher sind jedoch herzlich eingeladen, schon ab 15 Uhr in den Park zu kommen. Dann stehen für alle Speisen und Getränke zur Verfügung. Wieder dabei ist Thünnesen Food-Truck, der ein leckeres Angebot an Speisen bereithält. Für Getränke und Logistik sorgt auch dann wieder RB Event.

Ein Ausbruch aus dem Mainstream - One Trick Pony ist keine typische Top-40 Band.Die sieben Musiker vom Niederrhein covern längst nicht alles! Ihre Devise: Hauptsache es groovt und rockt! An den Gitarren rocken Michael - Mr. Funk - van der Linden und Marcel - der Hüne - Roebrock. Den passenden Beat dazu gibt‘s von Allround-Talent Martin Flinterhoff oder von Frank - Little Drummer Boy - Matenaar am Schlagzeug. Andreas Heck groovt am Bass und die bezaubernde Vera Matenaar verwöhnt unsere Ohren an den Keys. Last but not least steht Marie-Christin Küppers als Powerfrau am Mikrofon!