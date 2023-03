Einkaufsoffener Sonntag Ein echter Erfolg: der erste verkaufsoffene Sonntag im Jahr

(nik) Die Laufrichtung war klar: Wer genug von den Köstlichkeiten auf dem Marktplatz hatte, sich den Mund abgewischt und die Finger gereinigt hatte, schwenkte danach in die Fußgängerzone ein. Dort waren die Geschäfte ab 13 Uhr geöffnet und nutzten die Chance, ihre Lagerbestände abzubauen und zugleich Lust auf die neue Frühjahrsmode zu machen. Wer angesichts der noch verhaltenenen Temperaturen eine um 50 Prozent reduzierte Jacke erwerben wollte, hatte dazu in diversen Läden die Gelegenheit. Wer lieber in Rosa-, Orange- und hellen Grüntönen schwelgen wollte, weil der Frühling doch nun endlich bald kommen muss, brauchte auch nicht lange zu suchen.