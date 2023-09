Uedem Uedem

Es wird zudem aufgezeigt, dass die privaten Haushalte in der Lage sein sollen, bis 2050 etwa 51 Prozent Emissionen einzusparen, etwa mittels moderner Heiz- oder Kühlungstechnik. Mit Blick auf den Verkehrssektor lagen die Emissionen 2020 in Uedem mit etwa 5,5 Prozent geringfügig höher als im Bezugsjahr 1990. Durch eine vollständige Umsetzung der Einsparmaßnahmen kann eine Minderung von 92 Prozent erreicht werden, so die Experten. Und klar ist auch: Im Vergleich wird in Uedem ein hoher Anteil der Emissionen in der Landwirtschaft ausgestoßen, und das wird wohl auch so bleiben.