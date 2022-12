Teil von Ausstellung An Gocher Hauswänden gibt jetzt es abends Trickfilme

Was macht der kleine Astronaut in dem Ufo? Wo will er hin, wo kommt er her, was haben die anderen Figuren mit ihm zu tun, die da im Abstand weniger Minuten über die Hauswand „flimmern“? Kann sein, dass da eine Geschichte erzählt wird, vielleicht sind es auch nur Versatzstücke, die uns zum Nachdenken bringen wollen. Über uns und das Weltall, über die Frage, wer wir sind und was wir bedeuten. Oder vielleicht schauen wir auch einfach mal nur und staunen. Das Museum Goch zeigt derzeit als Teil der Ausstellung „Blickfelder“, die in Moyland und Goch läuft, eine Trickfilmprojektion, die von dort nach außen wirkt. Auf die Fassade des Hauses gegenüber, das Immobilien Kösters gehört, die die Wand für die Aktion gerne zur Verfügung stellten.