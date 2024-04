Verkehrs- und Heimatverein VHV Kessel mit verjüngtem Vorstand und reichlich Aktivitäten

Erfreuliche Nachrichten konnte Bernd Thönnesen verkünden: Der Verein, der sich derzeit unter anderem für das Bürgerbegehren zum Erhalt der Grundschule engagiert, verzeichnete einen Zzuwachs um 19 Neuzugänge auf nun 277 Mitglieder. Ein paar Highlights aus dem Geschäftsbericht zum Jahr 2023 mit insgesamt 25 Veranstaltungen und Projekten: Der Miteinander-Preis der Stadt Goch wurde in die Neugestaltung der Anlage an der Bootsanlegestelle in Kessel investiert. Unter anderem wurden drei Wellenliegen aufgestellt.