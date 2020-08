Bildung : Auch die VHS nimmt Präsenzunterricht wieder auf

GOCH Anmeldungen sind online und schriftlich möglich. Sprach- und Integrationskurse für Migranten gehen weiter. Zuletzt war auch bei der VHS Homeschooling ein großes Thema.

(nik) Den Einrichtungen für die Erwachsenenbildung ging es nciht anders als den Schulen: Seit Mitte März war’s plötzlich vorbei mit dem Lernen. Auch die Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze musste ihre Kurse wegen der Corona-Pandemie vom einen auf den anderen Tag beenden. Dennoch ging auch bei der VHS die Planung weiter, und deshalb wurde jetzt „ganz normal“ das Programmheft zum neuen Semester gedruckt. Es liegt ab sofort in den Unterrichtsgebäuden und an vielen öfentlichen Stellen im Verbandsgebiet aus. Anmeldungen für sämtliche Veranstaltungen sind nun möglich.

„Corona hat unseren Webinare, also Online-Vorlesungen, noch einmal Schwung verliehen. In einer Erprobungsphase bieten wir diese Vorlesungen kostenlos an“, so Reintjes. Nur die EDV-Kurse im Netz sind mit Gebühren belegt. Was im kommenden Halbjahr ausfällt, sind Theaterfahrten und Reisen – die sind unter den Corona-Beschränkungen nicht möglich. Sportangebote finden, wo immer das machbar ist, draußen statt (so lange noch nicht Winter ist), gesungen wird nur in Kleinst-Gruppen: Es gibt eine Wiederholung der gut angenommen Stimmbildungs-Kurse.