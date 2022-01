VHS Goch : Trotz Corona jede Menge Kursangebote

Goch/Uedem Das neue Programm der VHS Goch ist da. Es liegt als Heft an vielen Orten aus und ist auch im Internet zu finden. Online-Seminare werden fortgesetzt, dazu gibt es aber auch wieder Kurse mit direkter Begegnung.

Theo Reintjes gefällt das Jahresthema der Volkshochschulen gut, das Motto „Zusammen in Vielfalt“ passe auch zu der von ihm verantworteten Institution bestens. Denn Vielfalt gebe es sowohl, was die Kurse und sonstigen Angebote angehe, als auch in Bezug auf Dozenten und Teilnehmer. Sehr bunt sei die VHS Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem und werde das trotz der Schwierigkeiten, die die Corona-Pandemie mit sich bringe, auch bleiben. Bei der Programmvorstellung zum 1. Halbjahr 2022 versicherte Reintjes zudem, wenn inzwischen auch viele Online-Angebote zum Spektrum gehörten, wolle man doch ein „analoger“ Ort der Begegnung bleiben. Mit möglichst vielen Kursen und Vorträgen, die die Menschen an bekannten oder (bezogen auf Goch) bald auch neuen Lernorten zusammenbringe.