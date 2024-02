Viele Online-Angebote „Junge VHS“ in Goch setzt auf digitale Seminare

(nik) Der jüngste Band des berühmten Fortsetzungs-Comics ist gerade erschienen und war in manchen Gegenden sofort ausverkauft. Ob Grundschulkinder „Die weiße Iris“ wirklich selbst gelesen haben oder ob Väter oder Großmütter das Heft doch eher für sich selbst besorgt haben: Asterix und Obelix sind derzeit wieder in manchem Kopf und taugen deshalb wohl auch zum Kurstitel: „Lebten die Gallier wirklich wie Asterix und Obelix?“ So lautet eine Online-Veranstaltung im aktuellen Programmheft der Zweckverbands-VHS Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem. Zaubertrank, Hinkelstein, Druiden und Wildschweine auf dem alltäglichen Speiseplan – was dazu wohl die Historiker sagen? Schüler von acht bis zwölf Jahren, so die Vorstellung, können sich darüber am 24. März von 11 bis 12 Uhr auf einem internetfähigen Gerät informieren. Tablet oder Computer sind dafür geeigneter als Smartphones.