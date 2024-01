Großes Thema in Goch Kindergarten wohl doch ohne Stadtbücherei

Goch · Die Gocher Breuer-Stiftung bietet sich an, den geplanten Kindergarten am Emmericher Weg zu bauen. Das Stiftungsziel lasse aber nicht die Investition in eine Bücherei zu. Also schlägt die Verwaltung der Politik vor, die Planung zu ändern und die Kita ohne Bücherei zu errichten.

05.01.2024 , 12:22 Uhr

Zurzeit ein wilder Parkplatz und ein Durchgang Richtung Neu-See-Land: Hier soll die neue Kita errichtet werden. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik