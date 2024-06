Wieder mehr Baukredite Voba an der Niers zahlt fünf Prozent Dividende

Aber bevor es so weit war, gab es einige Wahlen durchzuführen und Beschlüsse zu fassen: Wiedergewählt in den Aufsichtsrat wurden Birgit Lange aus Goch und Andreas Bons aus Kerken. Eine geringfügige Satzungsänderung und die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat waren schnell erledigt, ebenso die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und die Gewinnverwendung. Die Genossenschaftsbank gibt in jedem Jahr einen Teil ihres Jahresüberschusses als Dividende an ihre Mitglieder aus. Wegen der guten wirtschaftlichen Entwicklung sind das für 2023 fünf Prozent gegenüber vier Prozent im Vorjahr. Vom Bilanzgewinn in Höhe von 5,1 Millionen Euro werden zwei Millionen der Rücklage zugeführt.