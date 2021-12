Sexueller Missbrauch angeklagt : Propheten-Prozess: Verteidiger beantragen Freispruch

Der angeklagte Niederländer wird beim Prozessauftakt in den Klever Gerichtssaal geführt. Er ist in Untersuchungshaft. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Goch-Asperden Ein selbsternannter Prophet soll ein Mitglied seiner Glaubensgemeinschaft jahrelang missbraucht haben. Laut Verteidigung ist der 59-Jährige unschuldig.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fanden am Dienstag auch die Plädoyers zweier Verteidiger statt. Da in den Schlussvorträgen Inhalte nicht-öffentlicher Zeugen zur Sprache kommen könnten, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen – wie vor zwei Wochen auch schon beim Plädoyer der Nebenklage und der Staatsanwaltschaft, die eine Freiheitsstrafe von acht Jahren beantragt hatte.

Am Dienstag also waren der Verteidiger und die Verteidigerin des Niederländers an der Reihe. Beide beantragten Freispruch in allen Anklagepunkten, wie Gerichtssprecherin Judith Gottwald am Dienstagabend auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.

Unklar war am Dienstag noch, ob es am nächsten Verhandlungstag (30. Dezember) zum Urteil kommen wird. Denn eine dritte Verteidigerin des Angeklagten, eine niederländische Staranwältin, die immer mal wieder an der Verhandlung in Kleve teilgenommen hatte, war am Dienstag nicht zugegen und wird wohl am 30. Dezember ihr Plädoyer nachliefern.