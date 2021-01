Investitionen Goch : Umbau des Fünf-Ringe-Hauses beginnt

Goch Mit der Verlagerung des Gocher Stadtarchivs vom Rathaus ins Fünf-Ringe-Haus beginnt eine neue Zeit für das prägnante Gebäude am Markt. Der Vermögensbetrieb investiert 2021 sechs Millionen Euro in öffentliche Gebäude.

Im aktuellen Haushaltsplan, der ja von den poitischen Fraktionen noch diskutiert und beschlossen werden muss, gibt es nur wenig Spielraum für wünschenswerte öffentliche Projekte. Nicht zuletzt wegen der schwer einzuschätzenden Folgen der Corona-Pandemie für die Kommunen haben Kämmerin und Bürgermeister nur solche Projekte in den Haushalt eingestellt, die kaum aufschiebbar sind. Die Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft GO! hat knapp sechs Millionen Euro für Investitionen in die Gocher Gebäude zur Verfügung. Der größte Teil wird in die Schulen fließen, in die Infrastruktur (Glasfaser, Digitalisierung) und in weitere städtische Gebäude. Nicht zuletzt wird mit dem Umbau des Fünf-Ringe-Hauses begonnen. Unter anderem soll das Stadtarchiv im hinteren Bereich des Hauses untergebracht werden.