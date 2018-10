Verkehrswacht warnt mit Plakaten vor Handys am Steuer

GOCH Die Verkehrswacht hat unter anderem in Goch, Kleve und Kranenburg Warn-Schilder aufgestellt.

(RP) Die Verkehrswacht Kreis Kleve hat die letzten sonnigen Tage des Jahres genutzt, um an ihren sechs Standorten im Kreis Kleve zwölf Aktionsplakate des Deutschen Verkehrssicherheitsrates des Verkehrssicherheitsprogramms „Runter vom Gas“ anzubringen. Peter Baumgarten, Falk Neutzer und Dorothea Kriwiz waren acht Stunden mit Leiter und Flitscher unterwegs, bis die drei verschiedenen Motive zum Thema „Handy am Steuer“ geklebt waren. Jedes Jahr werden neue Unfallgefahren thematisiert, damit bei den Verkehrsteilnehmern kein Gewöhnungseffekt einsetzt. In diesem Jahr geht es um die Nutzung des Smartphones am Steuer.