Entwicklung Neu-See-Land : Haus für Haus in Neu-See-Land

Bei jedem Spaziergang um den See ist Neues zu entdecken: Sehr schnell entstehen derzeit Häuser in den Teilgebieten A und B. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch So zögerlich die Frühphase der Vermarktung begann, so rasch füllt sich das Baugebiet jetzt: Die Grundstücke der Abschnitte A und B sind größtenteils vergeben, noch in diesem Jahr startet der Verkauf von Flächen in Teil C.

Von Anja Settnik

Ein Spaziergang um den See ist für viele Gocher inzwischen zur beliebten Beschäftigung geworden. Zumal damit nicht nur ein Luftschnappen möglich ist, sondern es auch alle paar Tage Neues zu sehen gibt: In Riesenschritten füllt sich das Baugebiet 47, wie „Neu-See-Land“ planerisch heißt. In Verbindung mit dem benachbarten Bebauungsplan 24 ändert sich das Gesicht Gochs in diesem Bereich erheblich. Längst wird von einem neuen Stadtteil gesprochen: Hinterm Bahnhof Richtung Pfalzdorf entstehen etwa 350 Wohneinheiten, was einen Zuwachs von um die 1000 Menschen bedeuten dürfte. Viele sind schon eingezogen, zahlreiche Häuser sind im Bau.

Wolfgang Janssen als Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft GO! hat schon jetzt eine ganze Reihe Interessenten für den Teil C des Gebiets, auf dem derzeit noch Tiefbauarbeiten vonstatten gehen. „Für die 61 Grundstücke, die wir dort anbieten, haben sich bereits 46 Interessenten gemeldet. Sie haben vorab definiert, was sie bauen möchten, und wir haben die Grundstücke den Kundenwünschen angepasst. Grundsätzlich können in dem Bereich nur Einzel- und Doppelhäuser realisiert werden, Geschosswohnungsbau ist nicht möglich.“

Hinter dem Spielplatz ist auf einer größeren Fläche, die bei zu viel Niederschlag als Überlauf dient, schon Gras eingesät. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Genug Platz für bis zu 1000 Menschen Vorgeschichte Zwischen Pfalzdorfer Straße und Emmericher Weg erstreckte sich früher das Gebiet der Reichswaldkaserne. Idee Nach dem militärischen Aus war schnell klar, dass auf der 27 Hektar großen Fläche Wohnbau realisiert werden sollte. Besonderheit Ein künstlicher, eigenwillig geformter See, ist das Herz des Gebiets. Die Seegrundstücke und die Lage am Spielplatz sind besonders beliebt.

Vor inzwischen fast sieben Jahren, nämlich im Sommer 2012, wurde den Bürgern der erste Vorentwurf zum Kasernengebiet, das damals noch keinen Namen hatte, vorgestellt. Stadtplanung und Werkbund hatten sich gemeinsam mit der Fläche auseinandergesetzt, eine Bürgerbeteiligung brachte weitere Aspekte. Einig war man sich darin, dass es auf dem Gelände großzügige öffentliche Grünflächen geben müsse, dass einige markante Bäume erhalten bleiben sollen, dass Wasser zu integrieren sei, dass es reduzierten Autoverkehr geben müsse und eine Fuß- und Radwegverbindung in die Innenstadt. Auch wurde schon damals festgesetzt, dass die Fläche zwischen dem Bahnübergang Kalkarer Straße und dem Kasernengelände eine verbindende Funktion haben müsse. Das Baugebiet 24 (grob gesagt hinter der Stadtbücherei) hat sich in jüngster Vergangenheit parallel zu „Neu-See-Land“ entwickelt. „Wir haben auch dort schon 13 Grundstücke verkauft“, sagt Wolfgang Janssen. Und bekanntlich wird am neuen Kreisverkehr, der das erste Stück zum Ringschluss bedeutet, in Kürze auch ein Aldi-Markt samt Nebengeschäften errichtet.

Am nördlichen Ende von Neu-See-Land wiederum ist der künftige Spielplatz schon beinahe fertig. Auf dem Überlaufgelände, das meistens Spielwiese sein wird, ist das Gras schon ausgesät, das große Klettergerät ist bereits aufgebaut. Rundherum sind alle Bauplätze vergeben. „Viele Leute fanden die Vorstellung toll, dass ihre Kinder durchs Gartentörchen auf den Spielplatz laufen können“, erzählt Janssen.

Nur noch 17 Grundstücke sind in den Bereichen A und B zu haben. „Wir haben ja gesagt, dass wir mit dem Endausbau der Straßen beginnen werden, wenn 80 Prozent der Grundstücke verkauft sind. Deshalb ist es gut möglich, dass die Bewohner schon zum nächsten Weihnachtsfest über ordentliche Straßen und Wege in ihre Häuser kommen. Und der Baustellenverkehr für den Teil C werde dann vorrangig über die Seeallee und den Emmericher Weg geführt. „Jahrelangen Dreck“, wie viele Skeptiker befürchteten, wird es dann also gar nicht mehr geben müssen.