Uedem : Verfolgungsjagd mit Helikopter

Uedem Die Polizei wollte auf der Autobahn in Höhe Uedem einen Ford mit Duisburger Kennzeichen kontrollieren. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit – zu schnell für die Polizei.

Die Polizei hat sich in Uedem eine Verfolgungsjagd mit einem Unbekannten geliefert. Beamte wollten am Montag gegen 15.15 Uhr auf der A 57 den aus Richtung Niederlande kommenden Fahrer eines Ford mit Duisburger Kennzeichen kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Aufforderung zum Anhalten und fuhr stattdessen mit hoher Geschwindigkeit davon. An der Abfahrt nach Uedem brachen die Polizisten die Verfolgungsjagd ab, weil sie aufgrund der hohen Geschwindigkeit zu gefährlich wurde. Sie forderten einen Hubschrauber an, der nach dem Wagen aus der Luft suchte. Als er ihn orten konnte, war es jedoch bereits zu spät. Der Fahrer hatte den Ford im Uedemer Gemeindegebiet geparkt und war dann geflüchtet. Ein Schaden ist nicht entstanden. Die Polizei ermittelt nun weiter wegen Missachtung von Haltesignalen.