Kunden verägert Bald gibt es keine Postfächer mehr in Goch

Goch · Vereine, Privatleute und auch Firmen nutzen oft Postfächer, um sich Briefe an einen neutralen Ort schicken zu lassen. Die Post-Partnerfiliale in Goch hat dafür keinen Platz, deshalb will die Post ihr Angebot einstellen.

22.09.2023, 05:15 Uhr

Die Postfach-Anlage befindet sich im Foyer des Postgebäudes, das aufgegeben wird. Das Gebäude steht zum Verkauf. Foto: Anja Settnik

Von Anja Settnik

Insbesondere Vereine und Verbände schätzen diese Dienstleistung: ein Postfach, über das sie den Schriftverkehr mit den Mitgliedern abwickeln können. Denn nicht jeder Vorsitzende oder Geschäftsführer möchte seine Vereinspost zwischen den privaten Briefen und Postwurfsendungen im heimischen Briefkasten haben. Damit ist jetzt aber zu rechnen, denn die Deutsche Post, die ihre Niederlassung in Goch bekanntlich zugunsten einer Post-Partnerfiliale beim Maler Hardt aufgegeben hat, stellt den Postfach-Service ein. „Wir bedauern das sehr“, versichert Pressesprecherin Britta Töllner, aber man habe keinen geeigneten Platz mehr für die Anlage. Immerhin werden dafür im bisherigen Postgebäude eine lange und eine schmalere Wand genutzt. Schmucklose weiße Fächer mit je einem Schlüssel. Alle paar Tage holen die Mieter ihre „Post“ ab – wann sie wollen.