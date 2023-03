Historisches Erbe Hochgrab Otto II. auf Graefenthal-Gelände fertiggestellt

Mike Urban, Geschäftsführer des Vereins, erklärte den Mitgliedern während der Jahresmitgliederversammlung auch die Gründe für die erst so späte Vollendung – die Überdachung war bereits 2018 installiert worden. Uneindeutige historische Quellen, aber auch formale Fragen galt es zu klären, ehe der Planungsentwurf des Vereinsvorstandes durch die Gocher Firma DruckDat umgesetzt werden konnte. Gravuren mit den Namen der in dieser Grablege bestatteten Mitglieder des geldrischen Grafengeschlechts wurden so an den Scheiben der Überdachung angebracht, dass sie deutlich lesbar sind und dabei nicht aufdringlich erscheinen. Weiterhin lassen sie den ungehinderten Blick auf die Klostergemäuer zu.