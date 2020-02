Brauchtum : Koreaner laden zum Neujahrsfest auch Gocher Bürger ein

Goch/Bedburg-Hau Kulturbeiträge aus zwei Welten: Das aktuelle Prinzenpaar des Kolping-Karnevalsvereins samt Gefolge begeistert Koreaner vom Niederrhein.

Sie kamen in den späten 60er und 70er Jahren, um in deutschen Krankenhäusern zu arbeiten. Im Kreis Kleve war es insbesondere die Landesklinik, die Pflegekräfte aus Korea einstellte. Nicht wenige wurden am Niederrhein heimisch, integrierten sich mehr oder weniger, blieben aber immer der eigenen Kultur stark verhaftet. Schon vor 30 Jahren gründete sich der Verband der Koreaner im Kreis Kleve; zum kleinen Jubiläum im Pfarrheim von St. Antonius Bedburg-Hau kamen jetzt eine Menge Gäste – nicht zuletzt die Kolping-Karnevalisten samt Prinzenpaar.