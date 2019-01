Vortragsabend : „Man kann nicht mit jedem diskutieren“

Diesmal ging es im Goli um das Thema Stammtischparolen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Bildungswissenschaftler Klaus-Peter Hufer hat im Gocher Goli-Theater einen Vortrag zum Thema Stammtischparolen gehalten. 130 Besucher kamen zur Veranstaltung des Bürgerforum Goch (BFG).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

Auch Jahre nach dem Vorfall am Bahnhof habe sie noch gezittert, wenn sie sich daran zurück erinnerte, sagt Klaus-Peter Hufer. Der Bildungswissenschaftler lernte die Rollstuhlfahrerin in einem seiner Seminare kennen. Sie erzählte ihm von einer Gruppe Jugendlicher, von der sie im Zug verbal attackiert worden war. „Dich hat man in Auschwitz vergessen“, habe einer der Jugendlichen zu ihr gesagt.

Im Gocher Goli-Theater berichtete Professor Hufer am Mittwochabend von der Erfahrung der Frau. „Zivilcourage gegen Stammtischparolen“, so der Titel seines Vortrages, zu dem das Bürgerforum Goch (BFG) eingeladen hatte. „Das Schlimmste für die Frau war, dass alle anderen Fahrgäste geschwiegen haben“, so Hufer weiter.

„Stammtischparolen“, so der Referent, „beschränken sich nicht auf Ausländer“ – ebenso könnten sie sich gegen andere Gruppen wie Behinderte, Obdachlose oder Homosexuelle richten. Stammtischparolen transportierten demokratiefeindliche, rassistische, sexistische oder fremdenfeindliche Botschaften.



Geldern : Argumente gegen Stammtischparolen

zurück

weiter

Dazu dienten teilweise extreme Formulierungen, bisweilen aber auch eine subtilere Wortwahl, erklärte der Referent. „Letztendlich sind es in Worte gefasste Vorurteile.“ Oft kämen sie schlagartig daher und versetzten manche Menschen in Schockstarre. Umso wichtiger sei es, Gesprächsstrategien gegen Stammtischparolen zu kennen. Genau solche Strategien stellte der Bildungswissenschaftler den rund 130 Besuchern im Goli vor. „Lehnen Sie Kategorisierungen ab und versuchen Sie, Verallgemeinerungen aufzulösen. Fragen Sie zum Beispiel, wer denn ‚die Ausländer‘ genau seien, wenn diese pauschal als kriminell bezeichnet werden“, riet Hufer. Fragen seien ohnehin ein gutes Mittel, mit ihnen könne man „dem Gesprächspartner die Widersprüchlichkeit und Absurdität seiner Aussage vor Augen führen.“ Viele Vertreter von Stammtischparolen würden dann irgendwann aus der Diskussion aussteigen, so der Referent.