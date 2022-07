Nachbarschaft in Goch : Ursula Linsen bietet Lesestoff für doppelt guten Zweck

Goch Das Angebot wird gut angenommen und bereitet seiner Initiatorin viel Freude. Ein Afrika-Projekt profitiert zusätzlich: ihr Sohn engagiert sich in einem Hilfsprojekt, das behinderte Kinder in Mombasa/Kenia unterstützt.

Das Angebot fällt ins Auge, schon durch seine Farbe. Knallrot ist sie, die typisch englische „Telephone“-Zelle, die für ihren ursprünglichen Zweck wohl niemand mehr braucht. Ursula Linsen hat sie umfunktioniert: Seit inzwischen einem Jahr dient sie am Westring in Goch als Mini-Bücherei jedermann zur Verfügung. Die Initiatorin hat dazu ein Stück ihres großzügigen Vorgartens abgezwackt. Zusammen mit den üppig blühenden Geranien in den Blumenkästen und -töpfen am Haus Nr. 79 und dem rot lackierten Einkaufswagen, in dem weitere Bücher lagern, ist das Ganze auch noch ein fröhlich-bunter Eyecatcher.