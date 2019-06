Goch : 43-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Goch Unwetter: Feuerwehr bei mehreren Einsätzen aktiv. Mann bei Unfall schwer verletzt.

(RP) Das Unwetter sorgte auf Gocher Stadtgebiet für Feuerwehr-Einsätze in Pfalzdorf, Nierswalde, Hassum und Asperden. Um 22.45 Uhr wurde der erste Alarm ausgelöst, für die Löschgruppe Nierswalde ging es zu einem umgestürzten Baum an der Waldstraße. In der Folge beseitigten die Einsatzkräfte noch weitere kleinere umgestürzte Bäume sowie abgeknickte Äste in und um den Nierswalder Ortskern.

Auch am Mittwochvormittag wurden die Pfalzdorfer zu einem umgestürzten Baum gerufen. Er blockierte einen Teil der Wolterstraße. Es kam eine Motorsäge zum Einsatz. An der Bahnstraße in Hassum stürzte ein Baum in eine Niederspannungsleitung. Ein Feuer brach aus. Die Einsatzkräfte der Löschgruppen Hassum und Hommersum löschten den Brand und beseitigten die Gefahrenstelle. Ein weiterer umgestürzter Baum an der Hassumer Straße wurde zersägt und an den Fahrbahnrand geräumt.