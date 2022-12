Diskussion in Goch Unterschriften zum Erhalt der Grundschule in Kessel übergeben

Janßen und Laszlo betonten bei der Übergabe, wie wichtig den Bürgern der Schulstandort in Kessel sei. Er stelle ein attraktives, vielfältiges und vor allem wohnortnahes Bildungsangebot für die Kinder vor Ort sicher. Es gehe aber letztlich um noch weit mehr als das: Nämlich um die zentrale Frage, ob die Stadtspitze auch künftig auf starke Ortschaften setze und dafür bereit sei, finanzielle Mittel in die Hand zu nehmen, so Janßen und Laszlo. Die Organisatoren erwarten nun von der Verwaltung und der Politik ein klares Bekenntnis zum Schulstandort Kessel. Sie weisen daraufhin, dass eine Teilnahme an der Aktion weiterhin möglich sei.