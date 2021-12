Wirtschaft : Unternehmerinnen ehren Jennifer Gsell aus Goch

Goch Der erste Versuch einer Geschäftsidee misslang. Statt aufzugeben startete eine junge Frau aus Goch erst recht durch und ist darüber glücklich.

„Ich wollte immer schon ein eigenes Unternehmen führen“, hatte Jennifer Gsell in ihrer Bewerbung erklärt. Was anfangs nur ein Traum war, führte 2012 zum Start bei everdry. Kerngeschäft war zunächst ein Onlineshop für eigene Produkte gegen starkes Schwitzen, das zunächst vielversprechend anlief, bis Forschungen veröffentlicht wurden, die nachwiesen, dass Aluminiumsalze in Kosmetikprodukten bedenklich sind. Schlecht für Everdry: Aluminiumsalze waren der Hauptinhaltsstoff der erverdry-Produkte. Die Insolvenz drohte. „Alternativen mussten her“, erinnert sich Jennifer Gsell. Und sie packte die Herausforderung an, machte eine Ausbildung zur Online Marketing Managerin und stellte sich als Agentin völlig neu auf. Ein Jahr später konnte sie ihre erste Mitarbeiterin einstellen. Das Unternehmen entwickelte sich weiter, das Team wuchs. Heute beschäftigt Gsell zwölf Mitarbeiter, die meisten davon Frauen.