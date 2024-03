Unternehmerfrühstück in Goch „Wir möchten die Innenstadt attraktiver gestalten“

Stolz verwies er darauf, dass es gelungen ist, neue Unternehmen für eine Ansiedlung in Goch zu begeistern. „Die Ansiedlung der Firma Tricor im Gewerbepark Weeze-Goch mit einem Investitionsvolumen von 170 Millionen Euro ist ein großer Erfolg“, sagte er. Auch die geplante Ansiedlung des Unternehmens XXXLutz werde für positive Effekte sorgen; „die Bauarbeiten sollen in diesem Jahr beginnen“, so Knickrehm. Zu den Herausforderungen zählten die Bekämpfung des Ärzte- und Fachkräftemangels vor Ort. Ein weiterer wichtiger Ansatz sei die Gewinnung von Nachwuchskräften, so Knickrehm.