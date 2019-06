Weeze : Weeze will Wohnraum schaffen

Bürgermeister Ulrich Francken bei seiner Präsentation im vollbesetzten Saal des Waldhauses Dicks. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Rekordbesuch beim Unternehmerabend der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve im Waldhaus Dicks: Fast 2000 zusätzlicheWohneinheiten werden bis 2030 in der Gemeinde benötigt. Weeze wächst und packt an.

Von Christian Kaspers

Bis zum Jahr 2030 werden laut einer Wohnungsmarktstudie rund 20.000 zusätzliche Wohneinheiten im Kreis Kleve benötigt, um dem steigenden Wohnraumbedarf gerecht zu werden. Etwa jede Zehnte davon (1949) wird laut der Prognose in der Gemeinde Weeze nachgefragt werden. Weeze wächst. Wie und wo die Leuchtturm-Gemeinde mit dem Flughafen versucht, dem zukünftigen Bedarf an bewohnbarem Raum Herr zu werden, das erklärte Bürgermeister Ulrich Francken auf dem Unternehmerabend der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve im Waldhaus Dicks.

„So viele Besucher haben wir schon lange nicht mehr auf einem Unternehmerabend gehabt“, stellte Francken beim Blick in die große Runde fest. Das Interesse an der Entwicklung des Wohnraums war groß. Bei dem ambitionierten Bedarf an neuem Wohnraum von rund 2000 Wohneinheiten auch kein Wunder. Wo genau, welche baulichen Maßnahmen geplant sind, das skizzierte Bürgermeister Francken in seiner Präsentation.

info Unternehmerabende vor und nach den Ferien Unternehmerabend Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve organisiert in allen 16 Kommunen eine Veranstaltung.



Termine Der nächste Unternehmerabend ist am Mittwoch, 3. Juli, im Bürgerhaus Rees. Der erste nach den Sommerferien ist am Donnerstag, 29. August, im Hotel Straelener Hof in Straelen.

In Wemb sollen bis 2030 rund 600 neue Wohneinheiten entstehen. 500 davon in einem im Westen gelegenen Siedlungsbereich der Weezer Ortschaft. Weitere 100 sollen im Wember Ortskern dazukommen. In den letzten zehn Jahren sind bereits 435 neue Wohneinheiten im Gemeindegebiet entstanden (310 Ein- und Zweifamilien- sowie 125 Mehrfamilienhäusern). Die Gemeindeverwaltung hat eine klare Mission: Sie will den Bedarfsprognosen nachkommen. „Wir wollen den Menschen Raum geben, für ihr neues Zuhause“, informierte Francken.

Mit durchschnittlich 44 neuen Wohneinheiten, die pro Jahr entstehen, hinkt die Gemeinde dem zukünftigen Wohnraumbedarf gegenwärtig hinterher. Doch weder Rat, noch Verwaltung oder Bürgerschaft lassen sich davon beeindrucken. Weeze packt an. „Ich höre in Weeze häufig das Wort ‚Wir´. Das ist nicht überall so“, berichtete Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve über die starke Solidargemeinschaft in Weeze.

Auf dem Gelände der ehemaligen Thermometer-Fabrik von Hermann Künzel sollen 15 Wohneinheiten entstehen. An der Bahnstraße und dem Reintjesweg werden voraussichtlich weitere 60 zur Verfügung gestellt. Das alte Rewe-Gelände könnten mit bis zu 20 Doppel- und Reihenhäuser bebaut werden. Auch in dem Bereich zwischen der Weller- und Karl-Arnold-Straße könnte neuer Wohnraum entstehen, heißt es. In dem Neubaugebiet „Phillipsen Wiesen“ befinden sich 38 Grundstücke. Dort beginnen die Bauarbeiten im nächsten Monat. Das Steegsche Feld hält 55 Grundstücke bereit. Hier könnten die Bauarbeiten 2021 beginnen. Entstehen soll ein neues, zentrumnahes Stadtteilquartier nach neusten ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten.