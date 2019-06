Weeze : Weezes Wachstum im Fokus

Weeze Unternehmerabend der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve am Donnerstag im Waldhaus Dicks.

Gerade letzteres, die Entwicklung des Wohnens in Weeze, wird Inhalt des Unternehmerabends mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve sein, der zu der Reihe von 16 Unternehmerabenden in den 16 Kommunen des Kreises Kleve gehört. Am kommenden Donnerstag, den 27. Juni, um 19 Uhr wird es im Waldhaus Dicks um die Frage gehen, wie und vor allem wo Weeze bis zum Jahr 2030 die stattliche, fast unvorstellbare Zahl von 1949 neuen Wohnungen realisieren kann und wird. Den Bedarf von gut 20.000 Wohneinheiten prognostizierte die jüngste Wohnungsmarkt-Studie des Kreises Kleve fürs gesamte Kreisgebiet – jede zehnte davon in der Leuchtturm-Gemeinde mit dem Airport.